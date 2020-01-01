رواد السوشيال إلى "آية حجازى".. أجنبية كاذبة تشوه مصر للحصول على المال

السبت 04/يوليه/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
هاجم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، آية حجازي، بسبب إشاعتها أخبارًا كاذبة عن مصر، وتعمدها الدائم تشويه مؤسسات الدولة، ووجه المهاجمون رسائل كاشفة لحقيقة آية حجازي واصفين إياها بـ" البجحة" التي تدعي الإنسانية.. وهي مجرمة تاجرت في الأطفال اليتامى، كما تتشدق بالوطنية وهي متنازلة عن الجنسية المصرية، وحاصلة على جنسية دولة أجنبية.

وقال النشطاء: "على فكرة يا مدام آية، المؤهلات اللى إنت بتدعى الحصول عليها برضه لا تؤهلك لكم الفتي إللي إنت قرقانا بيه، ولو إنت شايفة إنك خبيرة دولية كده، طب ما متحرميش باقى دول العالم من فتيك.. على فكرة يا أستاذة آية، دى لا بقت بلدك ولا بقت أرضك.. ركزي شوية مع البلد والأرض إللى إنت بتنتسبي لها دلوقتى".

وتابع عدد من رواد السوشيال ميديا: "على العموم كل تصرفاتك مش غريبة ومبررة من واحدة معقدة زيك، متعرفش معنى براءة الأطفال واستخدمتهم وقودا لحقدها وخدمة أغراضها الدنيئة لولا خططك انكشفت وتم إنقاذ الأطفال منك".

وأكد رواد السوشيال: "جنسية واحدة زيك باعت البلد إللى المفروض أهلها عاشوا فيها مش مستغرب منها إنها تطلع كل شوية تهل علينا بكذبة جديدة.. أو بشائعة جديدة عن البلد.. المهم حسابها فى البنك أخباره إيه؟. 

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