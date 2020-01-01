بعد النجاح في المهمة الأولى.. الأهلي يخوض حربا شرسة لضم "صبحي" نهائيا

كشفت تقارير صحفية أن الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأحمر نجحا في إنهاء ملف تجديد تعاقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمدة موسم بنفس شروط التعاقد القديم.





وقام خالد مرتجي وأمير توفيق ببذل جهودًا كبيرة من أجل حسم تجديد تعاقد رينيه فايلر خاصة أن المدير الفني السويسري تردد كثيرًا في الرحيل عن بلاده بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث نجح كلا من مرتجي وتوفيق في إقناعه بالعودة والإستمرار لمدة موسم مع تجديد تعاقده.





ويصب كل من أمير توفيق وخالد مرتجي تركيزهما في الوقت الحالي على حسم ملف التعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي نجم الفريق المعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.





ويسعى خالد مرتجي لاستخدم كل علاقات الصداقة الكروية التي خرج بها من عضويته في لجنة الأندية في الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وذلك من أجل التفاوض مع هيدرسفيلد.





ووصلت المفاوضات بين الأهلي وهيدرسفيلد إلى مرحلة متقدمة جدًا ويبقي الخلاف الوحيد بينهما على المقابل المادي وطريقة دفعه.











