بشرى سارة من محافظ أسوان تشجيعًا للسياحة الداخلية (صور)

السبت 04/يوليه/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم تنفيذها في المواقع الأثرية والسياحية والفندقية، وأيضًا مطاري أسوان الدولي وأبو سمبل السياحية ومحطة السكك الحديدية الرئيسية، بالإضافة إلى النقل السياحي وذلك لاستقبال الأفواج السياحية الوافدة سواء من السياحة الدولية أو الداخلية. 

ولفت إلى أن هناك تنسيق كامل مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى لتسخير كافة الامكانيات المتاحة لتنفيذ هذه الإجراءات داخل المزارات الأثرية والمتاحف والمعالم السياحية وحفلات الصوت والضوء بعد قرار مجلس الوزراء بعودة السياحة وحركة الطيران مطلع شهر يوليو الجارى، 

وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه سيتم التعقيم والتطهير الدورى لهذه المواقع مع مراعاة مسافات التباعد ووضع علامات أرضية لمنع الأزدحام والإختلاط، 

وكشف أشرف عطية عن أنه سيتم إعادة تشغيل حفلات الصوت والضوء بمعابد فيلة وإدفو وأبوسمبل السياحية بطاقة إستعابية 25% حفاظًا على سلامة المترددين عليها وبتخفيض 50% تشجيعًا للسياحة الداخلية حيث ستشمل عرض للغة العربية أو اللغة الأكثر عددًا فى الأقبال مع توافر أجهزة الترجمة الفورية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة.

وأوضح الدكتور مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال مستشار وزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
بشرى سارة من محافظ أسوان تشجيعًا للسياحة الداخلية (صور)
بشرى سارة من محافظ أسوان تشجيعًا للسياحة الداخلية (صور)
بشرى سارة من محافظ أسوان تشجيعًا للسياحة الداخلية (صور)
بشرى سارة من محافظ أسوان تشجيعًا للسياحة الداخلية (صور)
بشرى سارة من محافظ أسوان تشجيعًا للسياحة الداخلية (صور)
بشرى سارة من محافظ أسوان تشجيعًا للسياحة الداخلية (صور)
بشرى سارة من محافظ أسوان تشجيعًا للسياحة الداخلية (صور)
بشرى سارة من محافظ أسوان تشجيعًا للسياحة الداخلية (صور)
بشرى سارة من محافظ أسوان تشجيعًا للسياحة الداخلية (صور)
بشرى سارة من محافظ أسوان تشجيعًا للسياحة الداخلية (صور)

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