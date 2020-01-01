بشرى سارة من محافظ أسوان تشجيعًا للسياحة الداخلية (صور)

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم تنفيذها في المواقع الأثرية والسياحية والفندقية، وأيضًا مطاري أسوان الدولي وأبو سمبل السياحية ومحطة السكك الحديدية الرئيسية، بالإضافة إلى النقل السياحي وذلك لاستقبال الأفواج السياحية الوافدة سواء من السياحة الدولية أو الداخلية.





ولفت إلى أن هناك تنسيق كامل مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى لتسخير كافة الامكانيات المتاحة لتنفيذ هذه الإجراءات داخل المزارات الأثرية والمتاحف والمعالم السياحية وحفلات الصوت والضوء بعد قرار مجلس الوزراء بعودة السياحة وحركة الطيران مطلع شهر يوليو الجارى،





وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه سيتم التعقيم والتطهير الدورى لهذه المواقع مع مراعاة مسافات التباعد ووضع علامات أرضية لمنع الأزدحام والإختلاط،





وكشف أشرف عطية عن أنه سيتم إعادة تشغيل حفلات الصوت والضوء بمعابد فيلة وإدفو وأبوسمبل السياحية بطاقة إستعابية 25% حفاظًا على سلامة المترددين عليها وبتخفيض 50% تشجيعًا للسياحة الداخلية حيث ستشمل عرض للغة العربية أو اللغة الأكثر عددًا فى الأقبال مع توافر أجهزة الترجمة الفورية.



