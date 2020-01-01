درة تشارك جمهورها هذه النصيحة فماذا قالت!

السبت 04/يوليه/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة درة، جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "درة"، بالصور من داخل منزلها بجمال واناقة كبيرة، وكان شعرها طويل مموج، ووجهت نصيحة لمحبيها قائله: "الشخص الوحيد الذي يستحق ثقتك هو نفسك".

وتفاعل الكثير مع الصور وعلق الكثير متغزلين بجمالها ومن أهم التعليقات: "ملكة جمال الكون بحبك".

يشار أن آخر أعمال الفنانة درة، الدرامية، مشاركتها في مسلسل" بلا دليل "، والمسلسل بطولة خالد سليم، نيكولا معوض، عمر الشناوي، ديانا هشام، هاجر الشرنوبي، أشرف زكي، درة، إسلام جمال، حازم سمير، من تأليف انجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي.

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