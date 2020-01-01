الإمارات ترسل مساعدات إنسانية لـ70 دولة لمكافحة فيروس كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 01:48 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

قدمت دولة الإمارات، مساعدات إنسانية إلى 70 دولة حول العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث بلغ إجمالي هذه المساعدات حتى الآن 1000 طناً من المواد والمستلزمات الطبية

 

وسهلت دولة الإمارات، في 5 أبريل، إعادة 345 سائحاً بريطانياً كانوا في زيارة إلى الدولة. وقال سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات باتريك مودي في هذا الصدد:" أتقدم بالشكر الجزيل لدولة الإمارات، التي ساعدت في تحقيق ذلك".

 

وقد أمر  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 30 أبريل، بإرسال شحنة من المساعدات العاجلة تضم 60 ًطنا من معدات الحماية الشخصية والتجهيزات الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لتعزيز جهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وأرسلت دولة الإمارات، في 5 يونيو، مساعدات تحتوي على 6.6 أطنان من المواد الأولية إلى المملكة المتحدة لتتمكن من إنتاج الملايين من مستلزمات الحماية الشخصية.

 

أرسلت دولة الإمارات طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى خمسة خبراء من المنظمة إلى إيران بتاريخ 3 مارس لمساعدة 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية و 100 ألف شخص آخر. وأكد سمو الشيخ عبدلله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مكالمة مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 15 مارس، دعم دولة الإمارات للشعب الإيراني في مواجهته لهذه الأزمة.

 

وقد انطلقت الإمدادات الثانية من المعدات الطبية إلى إيران بتاريخ 17 مارس، حيث أرسلت دولة الإمارات أكثر من 33 طناً من الإمدادات الطبية الحيوية، بما في ذلك القفازات والأقنعة الجراحية، فضلًا عن معدات الحماية الأخرى. لمساعدة 33 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

 

في 27 يونيو، أرسلت دولة الإمارات 16 طنًا من الإمدادات الطبية إلى إيران لتعزيز جهود نحو 16 ألفا من المتخصصين في القطاع الطبي على احتواء (كوفيد- 19).

 

في أعقاب تفشي فيروس (كوفيد- 19 ) للمرة الأولى في ووهان، قدمت دولة الإمارات نحو 20 طنا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك أقنعة الوجه والقفازات إلى الصين. وفي 26 يناير، غرّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تويتر قائلًا: "نتابع باهتمام جهود الحكومة الصينية لاحتواء انتشار فيروس كورونا. نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة. دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس".

 

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