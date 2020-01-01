تامر عاشور مطلوب على جوجل عقب طرح "بياعة"

السبت 04/يوليه/2020 - 01:46 م
تامر عاشور
تامر عاشور
تامر عاشور ، يتمتع نجوم الفن والطرب بشعبية كبيرة وجماهيرية عريضة تتفاوت من نجم لآخر، حسب موهبته ووفق اعتبارات تتعلق بالألوان والأذواق التي تختلف من فرد لآخر، ومن ثقافة لغيرها، وقد يختلف الكثيرون على موهبة بعينها، لكن من يقدمون الفن الحقيقي دائمًا ينالون النصيب الأكبر من التقدير والاحترام.

تصدر تامر عاشور

وتصدر النجم تامر عاشور ترند محرك البحث الشهير جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بياعة" والتي قام بكتابة كلماتها تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نجاح أغنية تامر عاشور

ولاقت أغنية "بياعة" الجديدة للفنان تامر عاشور رواجًا كبيرًا محققةً نجاحًا مميزًا عقب طرحها بساعات قليلة، حيث تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادلوها فيما بينهم لتنهال التعليقات الإيجابية على الأغنية.

تامر عاشور وتركي آل الشيخ

من جانبه، قال المستشار تركي آل الشيخ في منشور ه على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك"، إن "بياعة" من كلماته وغناء تامر عاشور وتوزيع  خالد عز، ونشر الأغنية لتنهال التعليقات، والتي تفاوتت فيما بينها.

تامر عاشور يروج لـ"بياعة"

وروج تامر عاشور لأغنيته الجديدة "بياعة" على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، من خلال منشور له وضع به الصورة الترويجية لأغنيته، ونوه بأن الألبوم وآخر أعماله الغنائية سيتم طرحه قريبًا وسط تساؤلات عن الموعد من قبل متابعيه.

رامي جمال يهنئ تامر عاشور

وبدوره، هنأ النجم رامى جمال  صديقه تامر عاشور بنجاحأغنيته الجديدة "بياعه" التى طرحت أمس الجمعة الموافق الـ3 من يوليو 2020، ناشرًا صورة له على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام" معلقًا: "مبروك لعشرة عمرى تامر عاشور على الأغنية الجديدة.. جميلة زى قلبك وأحسنتم جميعاً".

تامر عاشور والبوستر الدعائي

وأظهر تامر عاشور أول بوستر دعائى لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، دون أن يكشف تفاصيل عن موعد طرحه، حيث يتعاون مع الشاعر أحمد المالكى فى إحدى أغانيه مع المطرب تامر عاشور، وهى من ألحان محمدى وتوزيع أحمد أمين، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية.

آخر أعمال تامر عاشور

يُذكر أن آخر أعمال المطرب تامر عاشور طُرحت في الـ21 من مارس الماضي، وكان ألبوم بعنوان "أيام"، قدم خلاله 12 أغنية من بينها "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، وظهر في حفل بنفس الشهر "لايف" من منزله لكسر ملل الحظر المنزلى وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة كورونا.


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