أكرم حسني يهنئ شيكو بعيد ميلاده

Advertisements

احتفل الفنان شيكو، بعيد ميلاده أمس ، وحرص عدد كبير من الفنانين بتقديم له رسائل تهنئه أخرهم النجم أكرم حسني .



حيث نشر منذ قليل صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق قائلا ً : كل سنة وإنت طيب يا شيكوسبير العرب.



يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.