أكرم حسني يهنئ شيكو بعيد ميلاده

السبت 04/يوليه/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
احتفل الفنان شيكو، بعيد ميلاده أمس ، وحرص عدد كبير من الفنانين بتقديم له رسائل تهنئه أخرهم النجم أكرم حسني .

حيث نشر منذ قليل صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق قائلا ً : كل سنة وإنت طيب يا شيكوسبير العرب.

يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.

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