أكرم حسني يهنئ شيكو بعيد ميلاده
السبت 04/يوليه/2020 - 01:42 م
فايقة محمد عادل
احتفل الفنان شيكو، بعيد ميلاده أمس ، وحرص عدد كبير من الفنانين بتقديم له رسائل تهنئه أخرهم النجم أكرم حسني .
حيث نشر منذ قليل صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق قائلا ً : كل سنة وإنت طيب يا شيكوسبير العرب.
يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.
حيث نشر منذ قليل صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق قائلا ً : كل سنة وإنت طيب يا شيكوسبير العرب.
يذكر أن آخر أعمال شيكو، مسلسل "اللعبة" وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان هشام ماجد وسامي مغاوري.