لجنة الحكام بالاتحاد السعودي تبحث عن صافرة أجنبية لقيادة ديربي الرياض

السبت 04/يوليه/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
وكالات
ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تواصل التنسيق مع الاتحادات الأوروبية، من أجل اختيار طاقم حكام أجانب والترتيب لحضوره إلى المملكة، خلال فترة عودة المنافسات في الدوري السعودي للمحترفين.

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن اللجنة تبحث عن حكام أجانب لإدارة مباريات مهمة ومصيرية، لعل أبرزها مباراة الديربي التي ستجمع الهلال والنصر 6 أغسطس والأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية من خلال الفحص الطبي على جميع الحكام.

وينتظر أن يصل مدير دائرة التحكيم الجديد، السويسري مانويل نافارو، ورئيس لجنة الحكام، الإسباني فرناندو تريساكو، إلى العاصمة الرياض خلال أيام، من أجل الإشراف على المعسكر الإعدادي للحكام، حيث سيتم الاطلاع على كل التحضيرات والاستعدادات الخاصة ببداية المعسكر الذي سينطلق 14 يوليو الجاري في أبها، ويشارك فيه أكثر من 45 حكماً.

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