ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 12.62% خلال يونيو

أظهرت بيانات حكومية اليوم ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 12.62 في المائة خلال شهر يونيو مقارنة بـ 11.39 في المئة في شهر مايو السابق عليه، وفقا لـ"الألمانية".









وسجلت المشروبات والتبغ أكبر زيادة في الأسعار على أساس سنوي بنسبة 22.41 في المائة، تليها الخدمات بنسبة 19.8 في المائة، و 14.95 في المائة في الإسكان مقارنة يونيو 2019، وفقا لبيانات المعهد التركي للإحصاء.









وانخفضت قيمة الليرة التركية لتصل إلى 6.855 مقابل الدولار عقب صدور تقرير التضخم.









وأبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25 في المائة في يونيو، بعد خفضه شهريا منذ يوليو 2019.









وأشار البنك إلى توقعات بأن التضخم سيظل مرتفعا بسبب التأثيرات الموسمية وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على أسعار المواد الغذائية.









ويتوقع البنك أن يصل معدل التضخم في نهاية العام إلى 7.54 في المائة.