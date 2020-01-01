رسالة شنايدر تثير الجدل بشأن عودته من الاعتزال

السبت 04/يوليه/2020 - 01:30 م
شنايدر
شنايدر
وكالات

وجه ويسلي شنايدر نجم منتخب هولندا وإنتر ميلان السابق، رسالة إلى جماهير أوتريخت بأنه سيفكر في قرار العودة من الاعتزال.

بحسب قناة "آر تي في أوترخت" المحلية، تجمع نحو 75 شخصاً ترحيباً بشنايدر لدى وصوله إلى مقر نادي بداياته في مدينة أوندييب الهولندية، حاملين قميصاً لنادي أوترخت، كتب عليه اسم اللاعب 36 عاماً.

وهتف المشجعون مطالبين شنايدر بـ"التوقيع" على القميص، إيذانا بعودته إلى المستطيل الأخضر، ليرد عليهم بأنه بالتأكيد سيفكّر بالموضوع.

ونقلت وسائل الإعلام عن شنايدر قوله إنه تحدث بالفعل إلى المدير الرياضي لأوترخت خوردي زويدام.

وأكد الأخير في تصريحات للقناة الهولندية العامة: "الكرة الآن في ملعبه، أمام ويسلي الآن الوقت لكي يقرر، ما إذا كان يرغب في العودة، مشيراً إلى أنه في وضع بدني لائق ومتحمس، وبالتأكيد سيكون ذلك مثيراً للاهتمام بالنسبة إلى نادي أوترخت".

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