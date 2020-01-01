جامعة الأزهر: مبنى لعزل أي حالة تظهر عليها أعراض كورونا أثناء الامتحانات

السبت 04/يوليه/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن امتحانات الفرق النهائية انطلقت اليوم في بعض كليات جامعة الأزهر، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

وأشار "المحرصاوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أنهم حرصوا على أن تكون موعد الامتحانات مختلفة بين الكليات حتى لا يكون هناك تكدس على أبواب الجامعة.

ونوه بأنه تقرر تخصيص مبنى مخصص بالمدينة الجامعية لعزل أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس، كما أنه سيتم نقل أي حالة تستدعي للمستشفى، منوها بأنهم لم يتلقوا أي شكوى حتى الآن، ولكن هناك ملاحظة بتغيب الكثير من الطلاب الوافدين، وسيتاح لهم فرصة الامتحان بالدور الثاني، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من الامتحانات بالجامعة يوم 28 يوليو.

وفي سياق أخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
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