توقعات بتراجع مبيعات السيارات في أوروبا بنسبة 25%

السبت 04/يوليه/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
توقع الاتحاد الألماني لصناعة السيارات تراجع مبيعات السيارات في أوروبا هذا العام بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2019.


وقالت هيلدجراد مولر، رئيسة الاتحاد، أمس، في برلين "الأسواق الدولية انهارت إلى حد ليس له مثيل".


وبالنسبة إلى ألمانيا وحدها، يتوقع الاتحاد ترخيص 2.8 مليون سيارة جديدة هذا العام، بتراجع قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي النصف الأول من هذا العام، تراجع عدد التراخيص الجديدة في ألمانيا بنسبة 35 في المائة إلى 1.21 مليون سيارة.


وقالت مولر "معدلات التراجع تتقلص ببطء مجددا"، مشيرة في ذلك إلى الطلبات لدى الشركات الألمانية، التي ارتفعت مجددا بنسبة 11 في المائة في (يونيو) الماضي مقارنة (مايو) السابق له.


وذكرت مولر أنه يتعين الانتظار لمعرفة إذا ما كان الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر، سيؤدي إلى زيادة المبيعات في قطاع السيارات.


في حين قالت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور أمس، "إن مبيعاتها في الصين نمت 4.5 في المائة في (يونيو) مقارنة بالشهر نفسه قبل عام إلى 136 ألفا و929 سيارة، إذ تتعافى أكبر سوق في العالم للسيارات من فيروس كورونا ببطء، بحسب "رويترز".


وسوق السيارات الصينية، الأكبر في العالم، أحد محاور تركيز "نيسان" في الوقت الذي تكابد فيه الشركة المتعثرة لإصلاح مشكلات ناجمة عن مسعى قوي للتوسع، قاده كارلوس غصن رئيسها المعزول.


إلى ذلك، تعتزم شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات المشاركة في شركة "فاراسيس إنرجي" الصينية لصناعة البطاريات، لتضمن بذلك مواصلة الإمداد لسياراتها الكهربائية.


وبحسب "الألمانية"، أوضحت الشركة، في مدينة شتوتجارت الألمانية أنه تم تمهيد الطريق لشراكة استراتيجية موسعة تتضمن أيضا المشاركة في رأس المال، مبينة أن المجموعة ستشارك مقابل عدد غير محدد من ملايين خلال دورة الاكتتاب العام لـ"فاراسيس" بنحو 3 في المائة.


وجاء في بيان "دايملر" البارحة الأولى، أن الشركة الصينية بصفتها شريكا استراتيجيا تمثل "حجر زاوية ثابت" في الفريق الحالي لموردي خلايا البطاريات للشركة، لافتة إلى أن العقد يوفر لـ"دايملر" وعلامتها الأساسية "مرسيديس-بنز" توريدا آمنا للبطاريات، موضحة أن "فاراسيس" ستؤمن في المقابل خططها لبناء قدراتها الإنتاجية.


وكانت "دايملر" و"فاراسيس" اتفقتا بالفعل في صيف عام 2019 على الشراكة في إنتاج خلايا البطاريات باستخدام كهرباء مولدة من الطاقة المتجددة. وذكرت "دايملر" أنه تم إكمال العقود حاليا.


وتحت ظروف معينة، يمكن أن تشارك "فاراسيس" كمورد في الأجيال القادمة لطراز مرسيديس-بنز "إي كيو" للسيارات الكهربائية في مرحلة مبكرة. وقد ترسل "دايملر" بدورها ممثلا لها في مجلس الإشراف لـ"فاراسيس". وبحسب بيانات "دايملر"، فإن المشاركة خاضعة لأي تصاريح تنظيمية.


وتعد "دايملر" المشاركة نقلة نوعية في تحقيق أهدافها للاستدامة. ومن المنتظر أن يكون أسطول "مرسيدس-بنز" الجديد بالكامل محايدا لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2039 على أقصى تقدير، ومن المخطط أن ينطبق ذلك على الإنتاج في وقت مبكر من عام 2022.


قال هوبرتوس تروسكا، عضو مجلس إدارة شركة دايملر في الصين "من خلال المشاركة الأولى في مصنع صيني لخلايا البطاريات، نريد أن نستفيد بشكل متزايد من إمكانات شركاء التكنولوجيا المبتكرين في السوق الصينية، وبالتالي نواصل استراتيجيتنا الكهربائية العالمية"، مبينا أنه من المقرر توسيع الأنشطة في مجال البحث والتطوير والإنتاج والشراء في الصين.


تجدر الإشارة إلى أن "دايملر" تطور وتصنع البطاريات لسياراتها بنفسها، وتؤسس من أجل ذلك شبكة عالمية من المصانع، إلا أنها تشتري قلب البطاريات "الخلايا" من سلسلة من الشركات الخارجية. وتنتج "فاراسيس" حتى الآن في الصين فقط، لكنها تقوم أيضا ببناء مصنع في مدينة بيترفيلد-فولفن في ولاية سكسونيا - أنهالت الألمانية.

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