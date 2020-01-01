إعفاء فالح الفياض من رئاسة جهاز الأمن الوطني العراقي

السبت 04/يوليه/2020 - 01:00 م
الأمن العراقي
الأمن العراقي
وكالات

أصدرت السلطات العراقية، اليوم السبت، قرارًا بإعفاء فالح الفياض من رئاسة جهاز الأمن الوطني، وتعيين قاسم الأعرجي خلفًا له، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت السلطات العراقية، فرضت حظرا للتجول في محافظة البصرة جنوبي البلاد بعد ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

 

وقالت السلطات العراقية، إنه سيتم فرض الحظر لمدة 48 ساعة في البصرة مع تعطيل كافة المؤسسات خلال هذه المدة.

 

وقد أعلنت السلطات المختصة في محافظة الأنبار وسط البلاد فرض حظر جزئي جراء ارتفاع الإصابات بوباء كوفيد-19.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,032 مليون إصابة، بينهم أكثر من 525 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,184 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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