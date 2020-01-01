كيكي سيتين يتحدث عن موقعة برشلونة أمام فياريال ويرد على أنباء رحيل ميسي

السبت 04/يوليه/2020 - 12:56 م
كيكي سيتين
كيكي سيتين
علي نبوي
تحدث الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدًا الأحد أمام مضيفه فياريال في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

سيتين قال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"نحن في موقف ضيق الأن لكن لازلنا أحياء ودعنى نقاتل للنهاية".

وأضاف :" في بعض المبارايات التي أضعنا بها نقاط قدمنا أداء جيد والحقيقة لا نستحق نزيف النقاط ورأيتم ذلك".

وعن تحقيق فياريال لنتائج مميزة مؤخرا قال :" لا أعلم لو كان فياريال أقوى فريق من بعد توقف الكورونا لكنهم يملكون مواهب كثيره ورائعة ويقدمون مستوى ممتاز .. بكل تأكيد سيكونو خصم صعب جدا وسنلعب على أرضهم".

ورد المدرب الإسباني على التكهنات باقتراب رحيل ميسي عن برشلونة قائلا :" لم أسمع ميسي يتحدث عن ذلك .. ميسي لم يخبرني بأي شئ لذلك هو ليس مكاني لكي أعلق على هذا الموضوع".


وأضاف :"حقيقة أنني أرى ليو بشكل جيد ويتدرب جيدا ولا أعرف ماذا يدور بأمور عقده هذه مهمتكم لكي تعرفوا ذلك".

وحول رأيه في فريقه حاليا قال :"بالطبع من الخارج الأمور تختلف والأن وأنا هنا هناك بعض الأمور إختلف رأيي بها لكن أفضل إبقائها لنفسي لعدم خلق بلبلة".

وأكمل حديثه :"هدف أسباس من الركلة الحرة في المباراة الماضية أمام سيلتافيجو قد يجعلنا نخسر الدوري نعم هي التفاصيل الصغيره قد تغير كل شئ".

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