روسيا: الصين ستكون مطلوبة في قمة مجموعة السبع الموسعة

السبت 04/يوليه/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم السبت، بأن روسيا لا تجري محادثات مع واشنطن بشأن دورها المحتمل في قمة موسعة لمجموعة السبع في وقت لاحق من هذا العام. مصرًا على أن الصين يجب أن تكون مشمولة في الحدث، حسبما أفادت وكالة أنباء تاس.

وقال "ريابكوف"، إن غياب الصين عن قمة مجموعة السبع الموسعة سيجعل من المستحيل مناقشة القضايا الدولية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "فكرة ما يسمى مجموعة السبع الموسعة معيبة لأنه ليس من الواضح كيف يخطط مؤلفو هذه المبادرة لمعالجة العامل الصيني".

وأوضح: "بدون الصين من المستحيل ببساطة مناقشة أي قضايا في العالم الحديث".

وردت تعليقاته لوكالة أنباء تاس على تلك التعليقات التي أدلى بها جون سوليفان، سفير الولايات المتحدة في روسيا، الذي أخبر تلفزيون RBC يوم الجمعة، أن واشنطن كانت "تعمل مع وزارة الخارجية الروسية ومع حكومات مجموعة السبع الأخرى حول ما إذا كان هناك دور مناسب لروسيا في مجموعة السبع".

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال عودة روسيا إلى المجموعة، التي تضم أكثر الاقتصادات تقدمًا في العالم، بعد طردها في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

وقال ترامب الشهر الماضي، إنه من "المنطق السليم" دعوة الرئيس فلاديمير بوتين للانضمام إلى المجموعة.

كانت روسيا جزءًا من المجموعة، المعروفة آنذاك باسم مجموعة الثماني، منذ عام 1997.

واعترضت دول أخرى من مجموعة السبع، بما في ذلك كندا وفرنسا، على عودة روسيا.

أعلن ترامب في مايو، أنه كان يؤجل قمة مجموعة السبع حتى سبتمبر أو بعد ذلك، وقام بتوسيع قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.

قبلت أستراليا دعوة الولايات المتحدة للمشاركة.

أخبار تهمك

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ ساعة و 23 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ميسي

منذ ساعة و نصف

كواليس أزمة نجم ريال مدريد مع زيدان

منذ نصف ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 12 ساعة

فيراري الأهلي: سعيد بثقة الكبار وأرغب في الاستمرار بالفريق الأول

منذ 36 دقيقة

الأهلي لن يفرط في بيع نجمه بسبب الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة قوية من مرتضى منصور لنجوم الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

تصريحات نارية من مرتضى منصور بشأن أزمة نادي القرن

منذ ساعتين و 53 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يعود لحلمه القديم وينتظر قرار فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

09:47 ص

كواليس أزمة نجم ريال مدريد مع زيدان

12:32 م

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

01:02 ص

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن