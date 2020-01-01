كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال غدًا في الليجا

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة فياريال مساء غد الأحد في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".





القائمة شهدت غياب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وضمت قائمة برشلونة كلا من :-





شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - برايثويت - سيرجيو روبيرتو - أرتورو فيدال - جونيور - إيناكي بينا - ريكوي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو - مورير - مونشو - كوينسا.