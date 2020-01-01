كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال غدًا في الليجا

السبت 04/يوليه/2020 - 12:50 م
برشلونة
برشلونة
علي نبوي
أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة فياريال مساء غد الأحد في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

القائمة شهدت غياب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.
وضمت قائمة برشلونة كلا من :- 

شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - برايثويت - سيرجيو روبيرتو - أرتورو فيدال - جونيور - إيناكي بينا - ريكوي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو - مورير - مونشو - كوينسا.

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ميسي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يعود لحلمه القديم وينتظر قرار فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة قوية من مرتضى منصور لنجوم الزمالك

منذ ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصريحات نارية من مرتضى منصور بشأن أزمة نادي القرن

منذ ساعتين و 53 دقيقة

فيراري الأهلي: سعيد بثقة الكبار وأرغب في الاستمرار بالفريق الأول

منذ 36 دقيقة

الأهلي لن يفرط في بيع نجمه بسبب الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

كواليس أزمة نجم ريال مدريد مع زيدان

منذ نصف ساعة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

09:47 ص

كواليس أزمة نجم ريال مدريد مع زيدان

12:32 م

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

01:02 ص

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن