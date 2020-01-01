العثور على 14 جثة في دار رعاية في اليابان

السبت 04/يوليه/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
عثر عمال الإنقاذ على 14 شخصًا بدون علامات حيوية في دار رعاية في مستوطنة كوما اليابانية، في محافظة كوماموتو، بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات شديدة وانهيارات أرضية، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو، اليوم السبت.

وذكرت الوكالة، أنه تم العثور على الأفراد المتوفين في حالات السكتة القلبية والرئوية، مضيفًة، أنه يجب على الأطباء أولاً الوصول إلى مرفق الرعاية قبل إعلان وفاة الضحايا، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وذكرت هيئة الإذاعة، أنه تم العثور على شخص آخر بدون علامات حيوية وافترض أنه مات.

تعرضت جنوب غرب اليابان لعاصفة شديدة بين عشية وضحاها، مما أدى إلى هطول بعض الأمطار في بعض المناطق تصل إلى أربع بوصات في ساعة واحدة، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن عن فقد 10 أشخاص، وعثر على شخصين في حالة حرجة في مكان انهيار أرضي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وقد حشد رئيس الوزراء، شينزو آبي ما يصل إلى 10,000 جندي للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإنعاش، وأُمر مئات الآلاف من المواطنين في محافظتي كوماموتو وكاغوشيما بالإخلاء.

لا تزال التحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية سارية في أجزاء كثيرة من محافظة كوماموتو حتى الساعة 17:25 بالتوقيت المحلي [08:25 بتوقيت جرينتش].

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