موزيلا تجلب تصميم جديد لمتصفحها "فايرفوكس" على نظام أندرويد

بدأت موزيلا بالفعل في تبسيط تشكيلتها علىم تصحفها "فايرفوكس"، تاركةً ورائها فقط ثلاث إصدارات وهي "فارفوكس، وفايرفوكس بيتا، وفايرفوكس Nightly"، وإذا كنت تستخدم الإصدار الحالي من Firefox Preview، فقد تكون لاحظت بالفعل التغيير، حيث تمت إعادة تسمية الحزمة إلى Firefox Nightly.





كما تم إيقاف إصدار Firefox Preview Nightly، حيث عند فتح التطبيق، سترى تحذيرًا بأنك لن تحصل على تحديثات بعد الآن، وأنه يجب عليك التبديل إلى Firefox Nightly الجديد الذي كان يحمل اسم Firefox Preview، ولاحظ أن نسخة Firefox Focus لن تتغير، فهذه التغييرات طالت وتؤثر فقط على إصدارات فايرفوكس العادية





وما زالت جميع الإصدارات التي تحدثنا عنها متاحة على متجر جوجل بلاي، ولكن يجب أن يتغيّر ذلك خلال الساعات القليلة القادمة، وكما أشرنا في حالة استخدامك لأحد النسخ التي تم إزالتها، فسوف ترى تحذير ينصحك بالانتقال إلى النسخة المماثلة والأفضل لاستخداماتك.