كاملة أبو ذكري تشن هجومًا حادًا على يوسف الشريف بعد تصريحاته الأخيرة

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شنت المخرجة كاملة أبو ذكري هجومًا حادًا على الفنان يوسف الشريف بعد تصريحاته الأخيرة برفضه لملامسة الفنانات وعدم قبوله لأداء المشاهد الساخنة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت كاملة أبو ذكري منشورًا قالت فيه :" لما يبقي في مشهد لحبيب بيحاول ينقذ حبيبته،و المخرج يقوله حتمسكها و تشدها علشان تبعدها عي طلقة الرصاص، يقوم النجم الفاضل يرفض إنه يمسكها

علشان هو ما بيلمسش الستات، هي دي بقي المشاهد الساخنه اللي حضرتك بتتكلم عنها؟".



وتابعت كاملة أبو ذكري قائلة :"و لما النجم يدعو الناس للصلاة و ترك مشاهدة مسلسله أثناء موسم عرضه ده إسمه دين جديد ولا إيه؟، بالنسبه ليه ده إسمه نوع من أنواع الدعاية المبتذلة، و إستغلال أطهر شيء في الوجود لأغراض النجومية و زيادة عدد المشاهدات ".



وأضافت كاملة قائلة:"عايز ترضي ربنا في شغلك إختار مواضيع تنور عقل المشاهد أو تشرح قلبه، تبقي عايز ترضي ضميرك و تقول في شغلك كلمة حق، يمكن تبقي سبب إن ناسك يعيشوا أحسن ".



وانهت كاملة أبو ذكري كلامها قائلة:" و المجاهرة بالصلاة و إستغلالها ده محرم في دينك".



وكان يوسف الشريف قد صرح في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، أنه قرر عدم المشاركة في أي عمل فني به مشاهد ساخنة بعد أن نصحه والده بالابتعاد عن هذا النوع من الأعمال بسبب بعض اللقطات التي تضمنها فيلم "هي فوضى"، كما أوضح الشريف أنه يضع شروطًا في عقود أعماله حرصًا على عدم تقديم تلك المشاهد.