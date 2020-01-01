لماذا بحث عنها المصريون؟.. كل ما تريد معرفته عن الترقوة

في الساعات الأخيرة، تصدرت كلمة "الترقوة" مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، بعد زيادة بحث المصريين عليها بسبب إعلان فنانة شهيرة إصابة أحد أفراد أسرتها بكسر في الترقوة.





الفنانة أيتن عامر طالبت جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة خلال الساعات الأخيرة بالدعاء لابنها يوسف بالشفاء بعدما أصيب بكسر فى الترقوة.





وفي هذا الشأن، كتبت الفنانة تدوينة قالت فيها: " ادعو لإبنى ربنا يهون عليه الوجع والألم. ربنا يحفظ كل الأطفال يا رب"، وفي آخرى قالت: " ادعو ليوسف حبيبى ربنا يهون عليه الفترة اللى جاية كسر فى الترقوة الألم لا يحتمل".





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الترقوة بعد زيادة بحث المصريين عليها:





- تعتبر عظمة الترقوة من العظام القصيرة التي تقع في مقدمة جدار الصدر، بحيث تلعب دورا مهما في ربط الطرف العلوي بجذع الجسم، على الرغم من كونها صغيرة إلا أنها قادرة على تحمل قوة كبيرة، حيث أن هناك العديد من العضلات العضلات والاربطة المرتبطة بها.





- وظائف عظمة الترقوة على الرغم من صغر حجمها تتمثل في أنها تمتص القوة وتنقلها إلى الطرف العلوي من الهيكل العظمي المحوري وخاصة القفص الصدري، تجعل الطرف العلوي من الكتف قادرا على الحركة بحرية كاملة، تحمي أعصاب وأوعية الطرف العلوي التي تمر عبر قناة الابط وعنق الرئة.





- كسر الترقوة يعد من الإصابات الشائعة، وخاصة عند الأطفال والشباب.





- تربط الترقوة الجزء العلوي من عظم القص بلوح الكتف.





- تشمل الأسباب الشائعة لكسر الترقوة السقوط والإصابات الرياضية والصدمة الناجمة عن الحوادث المرورية، كما يمكن أن يتعرض الرضع في بعض الأحيان لكسر الترقوة الخاصة بهم أثناء عملية الولادة.



