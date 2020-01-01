العراق يفرض حظرا شاملا للتجوال في البصرة

فرضت السلطات العراقية، اليوم السبت، حظرًا شاملًا للتجوال في البصرة وتعود للحظر الجزئي في الأنبار بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، سجلت في وقت سابق 2312 إصابة و102 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة العراقية: أنها "فحصت 12176 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 579861 نموذجا".

وأضافت "تم تسجيل 1688 حالة شفاء خلال ذات المدة"، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات وصل إلى 56020 إصابة، وبلغ مجموع حالات الشفاء 29600 حالة، بينما بلغت الوفيات 2262 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,032 مليون إصابة، بينهم أكثر من 525 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,184 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.