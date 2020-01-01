حي العامرية يبدأ حملات تطهير "مساكن مبارك" بعد ظهور حالات مصابة بكورونا (صور)

السبت 04/يوليه/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
كشف حي العامرية أول غربي محافظة الإسكندرية، في بيان، عن ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا في مساكن مبارك (أ).

وأوضح الحي، أنه كلف إدارة التطهير التابعة له بالتوجه إلى المنطقة والبدء في تطهير بلوك 147 والبلوكات المجاورة، عقب ظهور حالات إيجابية، وذلك ضمن حملة مكافحة فيروس كورونا، وحرصا على حياة المواطنين خشيتا من تعرضهم للإصابة بالمرض.

وعلى جانب آخر، أعلن الحي، عن استكمال حملة مكافحة البعوض (الدخان) بمنطقة العامرية بداية من شارع الجمهورية حتى مربع الوكالة، كما أنه جاري إستكمال العمل بجميع نطاق الحي.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

وتم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة.

وأوضح الدكتور مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال مستشار وزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
حي العامرية يبدأ حملات تطهير "مساكن مبارك" بعد ظهور حالات مصابة بكورونا (صور)
حي العامرية يبدأ حملات تطهير "مساكن مبارك" بعد ظهور حالات مصابة بكورونا (صور)
حي العامرية يبدأ حملات تطهير "مساكن مبارك" بعد ظهور حالات مصابة بكورونا (صور)
حي العامرية يبدأ حملات تطهير "مساكن مبارك" بعد ظهور حالات مصابة بكورونا (صور)
حي العامرية يبدأ حملات تطهير "مساكن مبارك" بعد ظهور حالات مصابة بكورونا (صور)
حي العامرية يبدأ حملات تطهير "مساكن مبارك" بعد ظهور حالات مصابة بكورونا (صور)
حي العامرية يبدأ حملات تطهير "مساكن مبارك" بعد ظهور حالات مصابة بكورونا (صور)
حي العامرية يبدأ حملات تطهير "مساكن مبارك" بعد ظهور حالات مصابة بكورونا (صور)

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