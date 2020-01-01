حي العامرية يبدأ حملات تطهير "مساكن مبارك" بعد ظهور حالات مصابة بكورونا (صور)

كشف حي العامرية أول غربي محافظة الإسكندرية، في بيان، عن ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا في مساكن مبارك (أ).





وأوضح الحي، أنه كلف إدارة التطهير التابعة له بالتوجه إلى المنطقة والبدء في تطهير بلوك 147 والبلوكات المجاورة، عقب ظهور حالات إيجابية، وذلك ضمن حملة مكافحة فيروس كورونا، وحرصا على حياة المواطنين خشيتا من تعرضهم للإصابة بالمرض.





وعلى جانب آخر، أعلن الحي، عن استكمال حملة مكافحة البعوض (الدخان) بمنطقة العامرية بداية من شارع الجمهورية حتى مربع الوكالة، كما أنه جاري إستكمال العمل بجميع نطاق الحي.





وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.





وتم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.



