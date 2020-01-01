كواليس أزمة نجم ريال مدريد مع زيدان

السبت 04/يوليه/2020 - 12:32 م
زيدان
زيدان
محمد الدمتناوي
كشف تقرير صحفي إسباني، عن أخر كواليس وضع النجم الويلزي جاريث بيل، داخل ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة.

ولم يشارك بيل في أخر مباراتين لريال مدريد في الدوري الإسباني، أمام كل من إسبانيول وخيتافي، وظل جالسًا على مقاعد البدلاء.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو"، فإن بيل كان من المقرر أن يشارك أساسيًا في ثلاث مباريات عقب استئناف الليجا، إلا أنه قال لزيدان "أنا لست في حالة جيدة".

وكانت هناك العديد من التقارير التي أشارت إلى، سوء العلاقة بين بيل وزيدان خلال الفترة الأخيرة، وأصبح الطرفان لا يتحدثان مطلقًا مع بعضها البعض.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 74 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

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