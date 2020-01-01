فيراري الأهلي: سعيد بثقة الكبار وأرغب في الاستمرار بالفريق الأول

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عبر شادي رضوان الملقب بـ"الفيراري" ناشئ فريق 2001 لكرة القدم بالنادي والذي يشارك حاليا في التدريبات الجماعية مع الفريق الأول، عن سعادته بالخبرات التي يكتسبها خلال الفترة الحالية متمنيا بالمران في التتش وشق طريقه وسط الكبار.



وأضاف شادي رضوان: «بالتأكيد شرف كبير لأي لاعب بقطاع الناشئين التدريب مع الفريق الأول، ولكن أمنيتي هي الاستمرار في ملعب التتش وحجز مكان في حسابات الجهاز الفني بالنادي خصوصا وأني متشوق لهذه الفرصة منذ فترة طويلة».



وأوضح رضوان : «تصعيدي للفريق الأول جاء بعد متابعات الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمباريات قطاع الناشئين، حيث تم اختياري مع بعض اللاعبين للمشاركة في تدريبات الفريق، خصوصا أني قدمت أداء جيدا في المباريات التي شاهدها أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول».



وقال رضوان إن استقبال اللاعبين الكبار له ولزملائه الصاعدين من قطاع الناشئين ساعده على التأقلم سريعا، خاصة بعد الدعم والمساندة والنصائح المهمة التي يسديها اللاعبون الكبار.



وقال: «منذ اليوم الأول تحدث معنا الكابتن وليد سليمان ومن بعده كهربا ومحمد محمود وجميع اللاعبين وكانت كلماتهم تحفيزية ومهمة للغاية وساعدتنا جميعا وجعلتنا نقاتل في التدريبات حتى نثبت أنفسنا ونثبت أقدامنا مع الكبار، ولابد أن أشكرهم على هذا الاستقبال وعلى تلك النصائح.



وعن لقب الفيراري الذي يطلقه البعض عليه قال إن معلق قناة النادي الأهلي هو أول من أطلق علي هذا اللقب في أحد متابعات القناة لمباريات قطاع الناشئين، ومن وقتها وإلى الآن أصبحت معروفا لدى الجماهير التي تتابع قطاع الناشئين بهذا الاسم.



واستكمل: «بالتأكيد أنا حظي جيد لأن جماهير الأهلي ومتابعتها لي في قطاع الناشئين منحتني الكثير من الثقة، وكثيرا ما كانت الجماهير تحدثني عن ضرورة الاستمرار على هذا المستوى والقتال حتى يتم تصعيدي للفريق الأول والحمد لله تحقق هذا الحلم الآن، وأتمنى أن يستمر، وأظل في التتش، وفي اللعب مع الكبار.



وشدد رضوان على أنه الآن في مرحلة اكتساب الخبرات، وأنه مع مرور الوقت سيكون له نصيب باللعب في الفريق الأول، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى الصبر وإلى العزيمة، مع ضرورة التركيز حتى يحظى بقة الجهاز الفني، ويكتب اسمه مع الكبار في المرحلة القادمة.