فيراري الأهلي: سعيد بثقة الكبار وأرغب في الاستمرار بالفريق الأول

السبت 04/يوليه/2020 - 12:26 م
شادي رضوان
شادي رضوان
محمد الصو
عبر شادي رضوان الملقب بـ"الفيراري" ناشئ فريق 2001 لكرة القدم بالنادي والذي يشارك حاليا في التدريبات الجماعية مع الفريق الأول، عن سعادته بالخبرات التي يكتسبها خلال الفترة الحالية متمنيا بالمران في التتش وشق طريقه وسط الكبار.

وأضاف شادي رضوان: «بالتأكيد شرف كبير لأي لاعب بقطاع الناشئين التدريب مع الفريق الأول، ولكن أمنيتي هي الاستمرار في ملعب التتش وحجز مكان في حسابات الجهاز الفني بالنادي خصوصا وأني متشوق لهذه الفرصة منذ فترة طويلة».

وأوضح رضوان : «تصعيدي للفريق الأول جاء بعد متابعات الجهاز الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمباريات قطاع الناشئين، حيث تم اختياري مع بعض اللاعبين للمشاركة في تدريبات الفريق، خصوصا أني قدمت أداء جيدا في المباريات التي شاهدها أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول».

وقال رضوان إن استقبال اللاعبين الكبار له ولزملائه الصاعدين من قطاع الناشئين ساعده على التأقلم سريعا، خاصة بعد الدعم والمساندة والنصائح المهمة التي يسديها اللاعبون الكبار.

وقال: «منذ اليوم الأول تحدث معنا الكابتن وليد سليمان ومن بعده كهربا ومحمد محمود وجميع اللاعبين وكانت كلماتهم تحفيزية ومهمة للغاية وساعدتنا جميعا وجعلتنا نقاتل في التدريبات حتى نثبت أنفسنا ونثبت أقدامنا مع الكبار، ولابد أن أشكرهم على هذا الاستقبال وعلى تلك النصائح.

وعن لقب الفيراري الذي يطلقه البعض عليه قال إن معلق قناة النادي الأهلي هو أول من أطلق علي هذا اللقب في أحد متابعات القناة لمباريات قطاع الناشئين، ومن وقتها وإلى الآن أصبحت معروفا لدى الجماهير التي تتابع قطاع الناشئين بهذا الاسم.

واستكمل: «بالتأكيد أنا حظي جيد لأن جماهير الأهلي ومتابعتها لي في قطاع الناشئين منحتني الكثير من الثقة، وكثيرا ما كانت الجماهير تحدثني عن ضرورة الاستمرار على هذا المستوى والقتال حتى يتم تصعيدي للفريق الأول والحمد لله تحقق هذا الحلم الآن، وأتمنى أن يستمر، وأظل في التتش، وفي اللعب مع الكبار.

وشدد رضوان على أنه الآن في مرحلة اكتساب الخبرات، وأنه مع مرور الوقت سيكون له نصيب باللعب في الفريق الأول، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى الصبر وإلى العزيمة، مع ضرورة التركيز حتى يحظى بقة الجهاز الفني، ويكتب اسمه مع الكبار في المرحلة القادمة.

أخبار تهمك

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ميسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصريحات نارية من مرتضى منصور بشأن أزمة نادي القرن

منذ ساعتين و 48 دقيقة

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

فيراري الأهلي: سعيد بثقة الكبار وأرغب في الاستمرار بالفريق الأول

منذ نصف ساعة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة قوية من مرتضى منصور لنجوم الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يعود لحلمه القديم وينتظر قرار فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

كواليس أزمة نجم ريال مدريد مع زيدان

منذ أقل من نصف ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي لن يفرط في بيع نجمه بسبب الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

09:47 ص

كواليس أزمة نجم ريال مدريد مع زيدان

12:32 م

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

01:02 ص

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن