إحالة 13 حالة بناء مخالف للنيابة العسكرية بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، برئاسة اللواء حسن الجمال، حملة مكبرة للتصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على حرم الطريق، وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.





وأوضح المركز، أن الحملة جاءت بمدينة برج العرب القديمة، وتم رصد عدد 13 مخالفة سقايف صاج مخالفة للقانون وعرض المخالفين على النيابة العسكرية، وذلك بحضور كافة الإدارات المعنية.





وفي ضوء مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحي، وبناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول، قامت إدارة المتابعة الميدانية، بإزالة مبنى في المهد أمام محطة قطار عبد القادر عبارة عن محل على مسطح ١٢ مترا مربعا تقريبًا، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.





وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار الساعة لأي أعمال مخالفة، ويأتي ذلك اتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائي.





وحذر محافظ الإسكندرية، بعدم التهاون فى أى مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدى بكل حزم لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشار اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، إلى أن ملف البناء المخالف بعد من أهم تحديات بمحافظة الإسكندرية، فمنذ 2011 وحتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية، سواء كانت مخالفات في التعدي على أراضي أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، أو مخالفات ارتفاعات مبان.





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.



