موعد عودة فايلر إلى القاهرة لقيادة تدريبات الأهلي

يقود السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الفريق الأحمر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.





وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فايلر سيعود الاثنين المقبل إلى القاهرة كما تحدد مسبقا، وسيبدأ في قيادة تدريبات الفريق بداية من الثلاثاء المقبل.





وأوضح مدير الكرة أنه دائم التواصل مع السويسري رينيه فايلر للتنسيق ومتابعة البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة التي تواجد بها خارج القاهرة.





وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021.