الأهلي يعود للتدريبات عصر اليوم عقب الراحة

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استئناف، تدريباته عصر اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي ‏حصل عليها والتي استمرت 48 ساعة، ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني للتحضير ‏لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، والاستعداد بشكل عام لتحديات المرحلة المقبلة محليا وإفريقيا.‏





وخاض الأهلي قبل الراحة تدريبات قوية على ملعب التتش، ركز خلالها الجهاز الفني على الجانب البدني، ‏وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في الأيام الأولى من بدء فترة الإعداد، وفقا للإجراءات ‏الاسترشادية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى مران المجموعة الواحدة عقب ‏إجراء المسحة الطبية الثانية، والتأكد من سبيلة المسحتين والاطمئنان على حالة جميع اللاعبين ‏والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.‏





هذا ويصل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، إلى القاهرة يوم الاثنين القادم لقيادة الفريق بعد انتهاء ‏الاجازة التي حصل عليها للاطمئنان على أسرته في سويسرا.‏





وكان اتحاد الكرة قبل أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل وذلك من ‏خلال إقامة المؤجلات على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدوري على مرحلتين.‏