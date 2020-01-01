الأهلي يعود للتدريبات عصر اليوم عقب الراحة

السبت 04/يوليه/2020 - 12:21 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى استئناف، تدريباته عصر اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي ‏حصل عليها والتي استمرت 48 ساعة، ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني للتحضير ‏لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، والاستعداد بشكل عام لتحديات المرحلة المقبلة محليا وإفريقيا.‏

وخاض الأهلي قبل الراحة تدريبات قوية على ملعب التتش، ركز خلالها الجهاز الفني على الجانب البدني، ‏وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في الأيام الأولى من بدء فترة الإعداد، وفقا  للإجراءات ‏الاسترشادية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى مران المجموعة الواحدة عقب ‏إجراء المسحة الطبية الثانية، والتأكد من سبيلة المسحتين والاطمئنان على حالة جميع اللاعبين ‏والأجهزة الفنية والطبية  والإدارية.‏

هذا ويصل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، إلى القاهرة  يوم الاثنين القادم لقيادة الفريق بعد انتهاء ‏الاجازة التي حصل عليها للاطمئنان على أسرته في سويسرا.‏

وكان اتحاد الكرة قبل أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل وذلك من ‏خلال إقامة المؤجلات على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدوري على مرحلتين.‏

أخبار تهمك

الأهلي لن يفرط في بيع نجمه بسبب الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ميسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصريحات نارية من مرتضى منصور بشأن أزمة نادي القرن

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يعود لحلمه القديم وينتظر قرار فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 15 ساعة

فيراري الأهلي: سعيد بثقة الكبار وأرغب في الاستمرار بالفريق الأول

منذ نصف ساعة

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة قوية من مرتضى منصور لنجوم الزمالك

منذ أقل من ساعة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

كواليس أزمة نجم ريال مدريد مع زيدان

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

09:47 ص

كواليس أزمة نجم ريال مدريد مع زيدان

12:32 م

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

01:02 ص

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن