قرار عاجل من كوريا الشمالية بشأن ترامب

السبت 04/يوليه/2020 - 11:39 ص
ترامب
ترامب
وكالات

أصدرت السلطات في كوريا الشمالية، بيانًا رسميًا اليوم السبت، أعلنت فيه أنها لن تستأنف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، ما لم تتجاهل واشنطن "السياسات المعادية" تجاه بيونج يانج.

 

وأكدت كوريا الشمالية، على لسان النائب الأول لوزير الخارجية، تشوي سون هوي، أنها "لن تزود ترامب باجتماعات رفيعة المستوى، يمكن أن يتباهى بها على أنها إنجازات في سياسته الخارجية، ما لم تحصل على شيء جوهري في المقابل"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

 

وجاء قرار كوريا الشمالية، عقب تصريح من مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، جون بولتون، الخميس، قال فيها إن الرئيس الأميركي "قد يسعى إلى قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون باعتبارها مفاجأة أكتوبر"، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

 

وقد واشنطن وبيونغ يانغ، عن أمله في أن يلتقي ترامب وكيم مرة أخرى قبل الانتخابات، وذلك في مؤتمر بالفيديو مع الزعماء الأوروبيين، الثلاثاء.

 

ويذكر أن زعيم كوريا الشمالية كيم، اجتمع مع ترامب ثلاث مرات منذ الشروع في دبلوماسيتهما النووية عالية المخاطر في 2018، لكن المفاوضات تعثرت منذ قمتهما الثانية في فبراير من العام الماضي في فيتنام، حيث رفض الأميركيون مطالب كوريا الشمالية بتخفيف عقوبات رئيسية مقابل تنازل جزئي عن قدرتها النووية.

 

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