الأهلي لن يفرض في بيع نجمه بسبب الزمالك

السبت 04/يوليه/2020 - 11:36 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر سواء التعاقد مع صفقات جديدة أو عودة بعض المعاريين.

رفض مجلس إدارة النادي الأهلي، فكرة بيع ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأحمر ، محليًا أو خارجيًا خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت مصادر صحفية أن مسئولي الأهلي يرفضون بيع ناصر ماهر بشكل نهائى خوفا من دخول الزمالك فى مفاوضات مع اللاعب، خصوصًا أنه ضمن العناصر التى سبق لإدارة الأبيض الحديث معها عن فكرة الانتقال لصفوفه.

الجدير بالذكر أن مفاوضات فريق ناشيونال ماديرا البرتغالى مع ناصر ماهر قد تعثرت فى ظل ضغوط إدارة سموحة على اللاعب للبقاء ضمن صفوفه بالموسم الجديد.

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