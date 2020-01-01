سوسن بدر: "قررت أحافظ على شكلي من غير ما أغيره"

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شاركت الفنانة القديرة سوسن بدر، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلقت سوسن، على الصورة قائلة:"انا من زمان قررت احافظ علي شكلي من غير ما اغيره.. بهتم ببشرتي.. بس مش مهتمة امسح من عليها السنين.. حابة اخلي شكلي في افضل شكل المفروض يكون عليه دلوقتي مش من ٣٠ سنه:) صباح الخير".





يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر، مسلسل "ونحب تاني ليه" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، شارك في بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وشريف منير.

