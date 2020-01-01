حصيلة ضحايا كورونا في روسيا تتجاوز 10 آلاف شخص

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بلغ عدد القتلى الرسمي في روسيا بسبب Covid-19 الآن 10،027 - مع تسجيل 168 حالة وفاة في اليوم الماضي، وفقا لأرقام وزارة الصحة التي نشرت اليوم السبت.



وقال بيان إنه خلال فترة 24 ساعة تم اكتشاف 6632 حالة اصابة جديدة بكوفيد 19 في 84 منطقة من بينها 1960 حالة لم تظهر عليها أعراض المرض.



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد إلى 674،515، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.



تأتي أحدث الأرقام مع تجمع الناس في حديقة سوكولنيكي في موسكو، اليوم السبت، للاحتجاج على التعديلات الدستورية التي تمهد الطريق للرئيس فلاديمير بوتين للبقاء في السلطة حتى عام 2036.

