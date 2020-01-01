تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ميسي

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجآت جديدة بشأن تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة خلال الفترة المقبلة.





وبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن ميسي غاضب بسبب كثرة المشاكل التي تحدث داخل برشلونة خلال الفترة الأخيرة.





وتابعت الإذاعة، أن ميسي أوقف المفاوضات بشأن تجديد عقده، ويرغب في الرحيل نهاية عام 2021.





ويرغب برشلونة في تجديد عقد ميسي من أجل حمل راية الفريق لسنوات مقبلة، والاعتدال بقميص العملاق الكتالوني.





ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 70 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.



