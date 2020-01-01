رئيس المركزي للتعمير: الانتهاء من مشروع تطوير مدخل كفر حجازى بالغربية

السبت 04/يوليه/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

صرح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بأنه تم الانتهاء من مشروع تطوير مدخل وكورنيش كفر حجازى بمحافظة الغربية بتكلفة بلغت نحو ٣٤ مليونا و٨٧ ألف جنيه ضمن الخطة العاجلة للطرق بالجهاز المركزى للتعمير بالوزارة.

وأوضح اللواء محمود نصار، أن  المشروع تضمن عمل كورنيش على بحر شبين ورفع كفاءة وإزدواج طريق مدخل القرية القائم بطول( 1,448كم) وعرض (15 متراً )، ليصبح اتجاهين مروريين بعرض 6 أمتار لكل اتجاه، وكذا تنفيذ جزيرة وسطى بعرض متغير، بجانب أعمال إنارة الطريق بعدد ١٥٠ عامود كهرباء.

وأشار اللواء رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى أن  المشروع يهدف إلى خلق مظهر حضاري لمدخل المدينة وإنشاء كورنيش على بحر شبين لإيجاد متنفس لأهالي القرية، وكذا تحقيق السيولة المرورية لمدخل القرية، مضيفاً أنه أشرف على تنفيذ المشروع جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، التابع للجهاز المركزي للتعمير.

 على جانب أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


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