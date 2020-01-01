وصول رحلة طيران من أوكرانيا لمطار الغردقة الدولي

السبت 04/يوليه/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
محمد طه
وصل مطار الغردقة الدولي، منذ قليل، طائرة قادمة من العاصمة الأوكرانية "كييف" وعلى متنها 189 سائحًا، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة، والالتزام بارتداء الكمامات والقلفزات والتباعد الاجتماعي.

وشهدت صالات الوصول بمطار الغردقة الدولي، إجراءات احترازية مشددة من قبل الأجهزة المسؤولة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن هناك إجراءات احترازية مشددة فور وصول الأفواج السياحية، وذلك لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والتأكد من وجود الشهادات الصحية لدى السائحين ثم المرور على الكاميرات الحرارية لقياس درجات الحرارة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه يتم متابعة الفنادق والمنتجعات السياحية التى حصلت على شهادات الصحة والسلامة وذلك لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية بصفة مستمرة ظ.

وكان استقبل مطار الغردقة الدولى في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت رحلتين خارجيتين قادمتين من أوكرانيا وبيلاروسيا تقلان على متنهما 377 سائحا حيث تم تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختلفة بالمطار والتي بدأت بعملية التعقيم وقياس درجة الحرارة والالتزام بالمسافات بين الركاب.

وكشف مصدر بمطار الغردقة الدولى، أن رحلة أوكرانيا التي وصلت اليوم تقل علي متنها 189 سائح أوكراني الجنسية، حيث وصلت فجر اليوم وغادرت بعد ساعة من وصولها وعلي متنها 18 راكب متجهة لاوكرانيا، مضيفا أن رحلة بيلا روسيا أيضا وصلت لمطار الغردقة صباح اليوم وعلي متنها 188 سائح وغادرت الغردقة في وعلي متنها 184 راكب من العالقين والمقيمين من دول بيلا روسيا وكازخستان ودول اخري.

وأكد المصدر أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية مع الركاب من حيث التعقيم وتعقيم الحقائب وقياس علي درجة الحرارة، مع اتباع جميع الارشادات الوقائية في المطار التي اقرها مجلس الوزراء، مؤكدا علي ان من المقرر أن تصل ايضا اليوم رحلتين اخرتين من اوكرانيا واخري من زيورخ السويسرية.

كان استقبل مطار الغردقة الدولى، أول أمس الخميس، ثانى رحلات السياحة الخارجية، عقب استئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية، قادمة من سويسرا تقل على متنها 151 سائح، حيث استقبلت ادارة المطار السياح بالورود وتقديم الهدايا التذكارية المختلفة.

كما كانت استقبلت مدينة الغردقة الأربعاء الماضي الأول من يوليو أولى رحلات السياحة الخارجية قادمة من اوكرانيا تقل على متنها 175 سائح اوكرانيا، حيث تم استقبالهم بالمزمار البلدى والتنورة، وكان فى استقبالهم احمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وكذلك رئيس المصرية للمطارات وعدد من قيادات المحافظة

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