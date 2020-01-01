"القومي للإدارة": إعداد البرامج التدريبية وتقديمها للمتدربين إلكترونيًا

السبت 04/يوليه/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر

عقد المعهد القومى للإدارة -الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- اللقاء الثالث ضمن سلسلة الندوات التي قدمها المعهد عبر شبكة الانترنت لخريجات برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية بمشاركة خمسين سيدة أفريقية.
 
وأوضحت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن اللقاء الثالث جاء بالتنسيق مع ثلاث جهات عالمية تتمثل في معهد إدارة الابتكار العالمى ومؤسسة انوفيتى ومركز IXL تحت عنوان: " كيفية تطبيق عشره مبادئ ابداعية لإحياء منتجاتك وخدماتك ونموذج أعمالك" ، متابعه أن تلك السلسلة من الندوات التدريبية الإلكترونية تأتي استكمالًا لجهود المعهد القومى للإدارة التدريبية والتى يقدمها للأشقاء بالقارة الأفريقية من خلال شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا (تنمية)، والتى قام المعهد بإطلاقها في أبريل الماضى وصدقت عليها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقى.
 
ولفتت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة ، إلى أن المعهد القومي للإدارة قام بإعداد البرامج التدريبية وتقديمها إلكترونيًا عن بعد للمتدربين المصريين داخل الجهاز الإدارى للدولة وخارجه؛ منذ بداية الأزمة العالمية لفيروس "كوفيد١٩" ضمن خطتة المتكاملة للتعليم الرقمى وبما يتسق وحزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية حفاظًا على المتدربين.
 
تابعت  شريفة شريف أن سلسة التدريبات تأتي كذلك في إطار دور المعهد لثقل المهارات العملية المختلفة وإتاحة الفرص المتميزة للتعلم والتدريب التفاعلى عن بعد فى ظل المتغيرات العالمية الجديدة. 

من جانبها أكدت  حنان رزق، مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا "تنمية"، أن استبيان الرأى الذى أعقب اللقاء أظهر إشادة كل المتدربات بتلك اللقاءات التى قدمها المعهد، لما طرحته من مهارات عملية حقيقية ساعدت المتدربات فى تطوير خططهن وطرق قيادتهن لفرق العمل وتطوير أسس اتخاذ القرارات للتكيف والتعامل الناجح مع تداعيات هذه الأزمة كقادة لمجموعات عمل عن بعد داخل مؤسساتهن الحكومية الأفريقية.
 
حاضر فى التدريب  مهاب أنيس، الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة شركة انوفيتى، والخبير العالمى  هيتندرا باتيل، رئيس مجلس إدارة مركز IXL .
 
جدير بالذكر أن المعهد القومي للإدارة كان قد عقد فى يناير الماضي برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ بمشاركة 100 سيدة أفريقية من 45 دولة ممن يتقلدن مناصب رفيعة بدولهن فى المؤسسات الحكومية الأفريقية المختلفة حيث استمر البرنامج على  مدار 12 يومًا.
 

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