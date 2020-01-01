ميريام فارس عن أوضاع لبنان: مستعدين ننزل الشارع تاني مع كل الناس

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أكدت الفنانة ميريام فارس أنها على أتم الاستعداد للنزول للشاعر والوقوف في صفوف المتظاهرين في لبنان بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد،لافتة إلى أنها سبق وخرجت مع عائلتها من قبل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت ميريام فارس منشورًا قالت فيه:"سبق ونزلت على الشارع أنا وعائلتي ومستعدين نرجع ننزل مع كل الناس لأنو اللي عم بصير صايبنا كلنا والوضع بطّل محمول على كل الأصعدة".





وجاء ذلك كرد منها على رسالة متابعيها الذين وجهوا رسالة لها كتب فيها:"ميريام برأيك شو الحل؟ مستعدة لإذلال ونزلة تانية عالشارع متلك متل كل هالناس وتكوني صوتن ضد رفع أسعار الحليب والأكل وتضامناً مع العيل المش قادرة تلبي طلبات أطفالها؟".



وفي سياق آخر، طرحت ميريام فارس مؤخرًا أغنية جديدة تحمل عنوان "قومي" باللهجة الخليجية، عبر موقع الفيديوهات" يوتيوب "،وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم العربي.









