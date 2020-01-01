60 قتيلًا بسبب الفيضانات في شمال شرق الهند

السبت 04/يوليه/2020 - 11:08 ص
فيضانات
فيضانات
وكالات

أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن مصرع ما لا يقل عن 60 شخصا، في الأسبوع الماضي في ولاية آسام شمال شرق البلاد، بسبب الفيضانات الشديدة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

 

وقد أثرت الكوارث الطبيعية، بدرجة أو بأخرى على 20 من أصل 27 منطقة في هذه الولاية، حسبما قالت قناة NDTV.

 

وكشفت السلطات الهندية، عن ارتفاع مستوى المياه في نهر براهمابوترا وروافده، ليتخطى المستويات الحرجة. ويتواجد في منطقة الفيضانات حاليا، أكثر من 1.3 مليون شخص، وغمرت المياه 1636 قرية وبلدة.

 

وقد قامت حكومة الولاية الهندية المذكورة، بتنظيم ونشر أكثر من 150 مخيما للمتضررين من الفيضانات.

 

وأكدت القناة التلفزيونية، أن السلطات المحلية، تقوم بتوزيع الأرز والحبوب والسلع الأساسية، على سكان المناطق المتضررة.

 

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فيضانات الهند 60 قتيل

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