أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4-7-2020 في البنوك المصرية

السبت 04/يوليه/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-7- 2020 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وتراوح متوسط سعر صرف اليورو بها بين 17.99 إلى 18.15 للشراء و18.24 للبيع، وجاءت أسعار صرف اليورو اليوم في البنوك كالأتي:


بلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصري نحو17.99 جنيه للشراء، و18.42.جنيه للبيع، و بلغ سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.035جنيه للشراء، و18.24جنيه للبيع.

هذا وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو18 جنيه للشراء، 18.31 18.56 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو فى البنك التجارى الولي نحو18.09 جنيه للشراء، و18.27  جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.29 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصري نحو17.99 جنيه للشراء، و18.42.جنيه للبيع، و بلغ سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.035جنيه للشراء، و18.24جنيه للبيع.


هذا وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو18 جنيه للشراء، 18.31 18.56 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو فى البنك التجارى الولي نحو18.09 جنيه للشراء، و18.27  جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.29 جنيه للشراء، 18.47 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

وسجل اقل سعر لبيع اليورو في البنوك  بالبنك الأهلى عند 18.24 جنيه للبيع، بينما اعلي سعر للشراء سجله في البنك 18.15 في مصرف أبو ظبي الأسلامي.

 على جانب أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



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