وكيل نقل البرلمان يطالب بالتوسع في إنشاء مسارات خاصة بالمشاة

السبت 04/يوليه/2020 - 11:04 ص
النائب
النائب
دينا إبراهيم
طالب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بتنفيذ مشاريع خاصة بالمشاة، للحد من ظاهرة دهس المواطنين، إلى جانب سن قوانين جديدة تلزم السائقين بسرعات محددة، وغرامات مغلظة حال مخالفة تلك التعليمات.

وقال النائب في بيان اليوم السبت: إن السرعة الزائدة السبب الرئيسي لوقوع الحوادث المرورية، حيث تشكل حوادث الطرق أحد أهم الأسباب خلف الوفيات بين أفراد الفئة العمرية الواقعة بين العاشرة أو نهاية مرحلة الطفولة، وبين العشرين أو بدايات مرحلة الشباب. 

وأضاف أنه تبلغ فداحة الثمن الإنساني لحوادث الطرق على هذه الفئة العمرية درجة أنها أصبحت تحتل رأس قائمة أسباب الوفيات بين أفرادها، حيث يلقى 260 ألفًا حتفهم سنويًا بسبب حوادث الطرق، ويتعرض عشرة ملايين آخرون للإصابات والإعاقات.

وأوضح أن السبب الرئيسي لحوادث الطرق وجود بعض المشكلات الناتجة عن سلوك المواطنين، مثل السرعات الزائدة ما أدى إلى وقوع العديد من حوادث الدهس، مضيفًا أن قطاع الطرق عانى لسنوات من الإهمال فمن الطبيعي أن يظفر هذا القطاع بمزيد من الاهتمام في عهد الرئيس السيسي، حيث أن بيئة المشي في أغلب الشوارع المصرية لا تعد بيئة جيدة آمنة، وذلك لتعرض مستخدميها من المشاه إلى العديد من المشاكل التى تؤدى الى عزوفهم عن استخدام الرصيف بسبب التعديات المختلفة التى تعوق الحركة على الرصيف كتعديات المحلات التجارية، والباعة الجائلين، واستخدام الأرصفة فى انتظار السيارات والبعض الآخر ناتج عن وجود مشاكل تصميمية فى مسارات المشاة مما أدى الى تدهور مسارات المشاه وتخلى المارة عن استخدام الأرصفة واستخدامهم مسار حركة السيارات مما يعرض حياتهم للخطر.

وأورد أن الرصيف يحتل أهمية بالغة، ويعتبر جزءًا مكملا للطرق والشوارع داخل المدن، حيث ينظم حركة المشاه ويوفر لهم الحماية اللازمة من أخطار المركبات، كما يشكل الرابط بين الطريق والمبانى المطلة عليه، مما يتطلب تحسين بيئة المشى إيجاد أرصفة أكثر أمانًا وملائمة للتنقل بين المتاجر وعبور الطرق خاصة فى المناطق المتعددة الاستعمالات، وأن تكون خالية من العوائق لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع خصوصًا ذوي القدرات الخاصة، وبالتالى يكون الرصيف آمنا وجاذبا للمارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب طرق برلماني البرلمان

أخبار تهمك

تصريحات نارية من مرتضى منصور بشأن أزمة نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

الأهلي يعود لحلمه القديم وينتظر قرار فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

أول من نشرت في واقعة "شاب الجامعة الأمريكية" تكشف مفاجأة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 11 ساعة

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ ساعة و 18 دقيقة

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ميسي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 14 ساعة

حارس ريال مدريد يدخل دائرة اهتمامت تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم مانشستر سيتي يقترب من برشلونة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

سولشار يكشف عن الصفقات التي يحتاجها مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 19 دقيقة

كونتي يضغط على إدارة الإنتر لضم نجم وسط برشلونة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 ص

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

01:02 ص

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ميسي

11:32 ص

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

10:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن