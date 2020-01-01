مرتضى منصور عن مواجهة الرجاء بدوري الأبطال: الزمالك يحب المباريات الفاصلة

السبت 04/يوليه/2020 - 11:02 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
غدير أحمد
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تفاءله باستكمال دوري أبطال أفريقيا، بعد إعلان الكاف عن إقامة الدور نصف النهائي في مباراة واحدة.

وقال مرتضى:" نادي الزمالك يحب المباريات الفاصلة، كما حدث في مباراتي السوبر الأخيرتين ضد الترجي والأهلي، في فبراير الماضي".

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في شهر سبتمبر المقبل، بينما يلعب الأهلي مع الوداد المغربي بنفس المرحلة في نفس الشهر.

وأكد مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:" أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، هو من سيحديد مكان معسكر الإعداد للبطولة الأفريقية سواء في اليونان أو إسبانيا أو السعودية أو الكويت".

وأكمل منصور:" أن كارتيرون له مطلق الحرية في إعادة تشكيل جهازه المعاون.

وأشار:" أن نادي الزمالك حصل على توقيع 5 لاعبين جدد، وسيكون الفرنسي صاحب كلمة الحسم في الصفقات الجديدة، وسيحسم التعاقد مع هؤلاء اللاعبين من عدمه بشكل رسمي".

واختتم:" أن اللاعبين الأجانب سيتم تحويل مستحقاتهم المالية لهم قبل العودة إلى مصر لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق استعداداً لاستئناف الدوري و النشاط الرياضي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

كونتي يضغط على إدارة الإنتر لضم نجم وسط برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

إنها تقترب وبشدة.. الأهلي على بعد خطوة من حسم صفقة "نمبر وان"

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

الأهلي يعود لحلمه القديم وينتظر قرار فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

حارس ريال مدريد يدخل دائرة اهتمامت تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

سولشار يكشف عن الصفقات التي يحتاجها مانشستر يونايتد

منذ ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 10 ساعة

أول من نشرت في واقعة "شاب الجامعة الأمريكية" تكشف مفاجأة

منذ ساعة و 8 دقيقة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

نجم مانشستر سيتي يقترب من برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات نارية من مرتضى منصور بشأن أزمة نادي القرن

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 ص

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

01:02 ص

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

10:33 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن