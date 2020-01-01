مرتضى منصور عن مواجهة الرجاء بدوري الأبطال: الزمالك يحب المباريات الفاصلة

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تفاءله باستكمال دوري أبطال أفريقيا، بعد إعلان الكاف عن إقامة الدور نصف النهائي في مباراة واحدة.





وقال مرتضى:" نادي الزمالك يحب المباريات الفاصلة، كما حدث في مباراتي السوبر الأخيرتين ضد الترجي والأهلي، في فبراير الماضي".





ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في شهر سبتمبر المقبل، بينما يلعب الأهلي مع الوداد المغربي بنفس المرحلة في نفس الشهر.





وأكد مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:" أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، هو من سيحديد مكان معسكر الإعداد للبطولة الأفريقية سواء في اليونان أو إسبانيا أو السعودية أو الكويت".





وأكمل منصور:" أن كارتيرون له مطلق الحرية في إعادة تشكيل جهازه المعاون.





وأشار:" أن نادي الزمالك حصل على توقيع 5 لاعبين جدد، وسيكون الفرنسي صاحب كلمة الحسم في الصفقات الجديدة، وسيحسم التعاقد مع هؤلاء اللاعبين من عدمه بشكل رسمي".





واختتم:" أن اللاعبين الأجانب سيتم تحويل مستحقاتهم المالية لهم قبل العودة إلى مصر لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق استعداداً لاستئناف الدوري و النشاط الرياضي".



