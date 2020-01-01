وزيرة الثقافة توافق علي ٣٠ عرض مسرحي في ٨٤ ليلة خلال الصيف

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة علي خطة عودة النشاط المسرحي والتي تضم 30 عمل مسرحي متنوعا في ٨٤ ليلة عرض لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال حيث ياتي إستئناف العروض علي مرحلتين الأولى تبدا مساء الاحد ١٢ يوليو الجارى على مسرح ( ساحة مركز الهناجر للفنون - المكشوف بالاوبرا ) والثانية تنطلق ثاني أيام عيد الاضحى المبارك مطلع اغسطس المقبل وتشهد اعادة تشغيل جميع مسارح الدولة ، وقال الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان تم اعداد مجموعة من العروض المميزة حيث يقدم على مسرح ساحة مركز الهناجر اعتبارا من الخميس 16 يوليو عروض الليلة الكبيرة انتاج مسرح القاهرة للعرائس ، البخيل انتاج مسرح الشباب ، كأنك تراه انتاج مسرح الطليعة ، وخلال شهر اغسطس يتم عرض رحلة الزمن الجميل انتاج مسرح القاهرة للعرائس ، سيد الوقت انتاج مسرح الغد ، أحوال شخصية انتاج مسرح الشباب . كما يقام على نفس المسرح من انتاج مركز الهناجر عرض اترك انفى من فضلك يومى الاحد والاثنين 26 ، 27 يوليو ، وعرض محل اللعب يومى الاثنين والثلاثاء 17 ، 18 اغسطس .





وتابع ان المسرح المكشوف بالاوبرا يستضيف عرضين من انتاج مسرح الطليعة هما الطوق والاسورة اعتبارا من الاحد 26 يوليو والسيرة الهلامية اعتبارا من الاثنين 10 اغسطس .