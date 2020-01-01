إنتر ميلان يتراجع عن ضم «نجم برشلونة» ويحدد البديل

تحدث تقرير صحفي، اليوم الجمعة، أن نادي إنتر ميلان تراجع عن فكرة التعاقد مع لاعب برشلونة جونيور فيربو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





إنتر ميلان يتراجع عن ضم لاعب برشلونة

تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة عن تراجع مسئولي إنتر ميلان عن تراجع مسئولي إنتر ميلان عن فكرة ضم جونيور فيربو.





وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن المدير الفني أنطونيو كونتي طلب ضم اللاعب الدولي الإيطالي إيمرسون بالميري لتعزيز مركز الظهير الأيسر.





وأشرف كونتي على تدريب بالميري، عندما كان يشغل منصب المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، قبل موسمين.

الجدير بالذكر أن تشيلسي مستعد لبيع اللاعب، لأن النادي اللندني يرغب بضم ظهير جديد، قد يكون بن تشيلويل لاعب ليستر، أو لوكاس دين لاعب إيفرتون.



