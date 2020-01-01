إنتر ميلان يتراجع عن ضم «نجم برشلونة» ويحدد البديل

السبت 04/يوليه/2020 - 10:57 ص
انتر ميلان
انتر ميلان
علي خلاف
تحدث تقرير صحفي، اليوم الجمعة، أن نادي إنتر ميلان تراجع عن فكرة التعاقد مع لاعب برشلونة جونيور فيربو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

إنتر ميلان يتراجع عن ضم لاعب برشلونة
تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة عن تراجع مسئولي إنتر ميلان عن تراجع مسئولي إنتر ميلان عن فكرة ضم جونيور فيربو.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن المدير الفني أنطونيو كونتي طلب ضم اللاعب الدولي الإيطالي إيمرسون بالميري لتعزيز مركز الظهير الأيسر.

وأشرف كونتي على تدريب بالميري، عندما كان يشغل منصب المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، قبل موسمين.
الجدير بالذكر أن تشيلسي مستعد لبيع اللاعب، لأن النادي اللندني يرغب بضم ظهير جديد، قد يكون بن تشيلويل لاعب ليستر، أو لوكاس دين لاعب إيفرتون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة انتر ميلان اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. "الري" تكشف عن آخر التطورات بشأن مفاوضات سد النهضة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

كونتي يضغط على إدارة الإنتر لضم نجم وسط برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يعود لحلمه القديم وينتظر قرار فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 10 ساعة

حارس ريال مدريد يدخل دائرة اهتمامت تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

إنها تقترب وبشدة.. الأهلي على بعد خطوة من حسم صفقة "نمبر وان"

منذ حوالي 10 ساعات

سولشار يكشف عن الصفقات التي يحتاجها مانشستر يونايتد

منذ ساعة

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

نجم مانشستر سيتي يقترب من برشلونة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1412 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات نارية من مرتضى منصور بشأن أزمة نادي القرن

منذ ساعة و 22 دقيقة

الصحة العالمية تكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

منذ حوالي 13 ساعة

أول من نشرت في واقعة "شاب الجامعة الأمريكية" تكشف مفاجأة

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 ص

وزير التعليم العالي يكشف مفاجأة عن مرحلة ذروة الإصابات بفيروس كورونا

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

01:02 ص

عاجل "الفجر الفني" يكشف عن حقيقة موت رجاء الجداوي إكلينيكيا

10:06 م

الخطيب يرفض رحيل نجم الأهلي بشكل نهائي

10:33 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

02:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن