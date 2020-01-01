أيتن عامر تتصدر تريند جوجل بسبب إصابة نجلها بهذا المرض

السبت 04/يوليه/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
تصدرت الفنانة أيتن عامر، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل، بعد أعلانها إصابته بكسر في الترقوة، خلال الساعات القليلة الماضية.


وطالبت أيتن عامر، جمهورها بالدعاء لإبنها، من خلال نش صورة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت أيتن، على الصورة قائلة:"ادعوا لابني ربنا يهون عليه الوجع والألم.. ربنا يحفظ كل الأطفال يا رب".

يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر، مسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، شارك في بطولته الفنانة ياسمين صبري وأحمد الشامي وإدوارد وسارة الشامي ومحمود البزاوي.

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