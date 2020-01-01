زيادة يقتنص أولي بطولات الفروسية العالمية بعد عودة النشاط الرياضي

السبت 04/يوليه/2020 - 10:57 ص
محمد طاهر زيادة
محمد طاهر زيادة
الفجر الرياضي
حقق الفارس الشاب محمد طاهر زيادة لاعب منتخب مصر للفروسية ، أولي بطولاته الدولية بعد عودة النشاط الرياضي الدولة بفوزه بالمركز الأول لبطولة Csi** lier المقامة في بلجيكا للفروسية في منافسات قفز الحواجز

وتعتبر هذه هى اول بطولة عالمية ورسمية يشارك فيها لاعب مصري بعد توقف النشاط الرياضي في العالم في كل الرياضات أكثر من ٤ شهور بعد انتشار جائحة فيروس كورونا الوبائي والذي أسفر عن تأجيل كل الأحداث العالمية منها دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لعام ٢٠٢١، ويذكر أن محمد طاهر تأهل أواخر العام الماضي برفقة منتخب مصر إلي اوليمبياد طوكيو بعد غياب دام ٦٠ عام في إنجاز تاريخي

أعرب طاهر عن سعادته بفوز بأول بطولة دولية بعد توقف النشاط الدولي ، وقال إنها جاءت بعد فترة توقف كبيرة وتوجه بالشكر لكافة عناصر المنظومة الرياضية في مصر في مقدمتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية برئاسة هشام حطب والي مسؤلوا البنك الاهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه والي روابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصري له.

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