برلماني: الدولة حققت إنجازا في ملف الإسكان الاجتماعي والعشوائيات
السبت 04/يوليه/2020 - 10:58 ص
دينا إبراهيم
قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان: إن الدولة حققت إنجازا كبيرا في مشروع الإسكان الاجتماعي وشهد نهضة ونقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تشهدها الدولة من قبل، والذي وجه بسرعة البدء في إنشاء وحدات إسكان اجتماعى على مستوى الجمهورية لأنه يشعر بمعاناة المواطن.
وأضاف في بيان اليوم السبت، أنه الدولة، بالفعل نفذت خلال الـ6 سنوات الماضية ما يقرب من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي كاملة التشطيب والمرافق والخدمات لصالح شريحة كبيرة من محدودي الدخل والشباب والطبقات المتوسطة بسعر تكلفة الإنشاء وبدعم مباشر للمستفيد يتراوح ما بين 5 إلى 25 ألف جنيه، ويتم سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عامًا بفائدة مدعمة من البنك المركزي، بالإضافة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم تطوير 53 منطقة غير مخططة.
وتابع أن مشروع الإسكان الاجتماعي، ساهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة عن قطاع كبير من المواطنين، الأمر الذى يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى إنحاز للطبقات الفقيرة والشباب ووضعهم على رأس اهتماماته ووجه بقوة وضع حد لمعاناة المواطنين وتوفير حياة كريمة وسكن صحى مناسب لهم بدعم من الدولة لمستحقي هذه الوحدات وتقديم حزمة من التسهيلات للمستحقين، مؤكدًا أن هذا المشروع حظى باهتمام القيادة السياسية من حيث متابعة التنفيذ والتشطيب والتسليم والمرافق والخدمات.
وذكر أن الإسكان الاجتماعي لم نكن نسمع عنه من قبل، ولكن بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأت عجلة التنمية الشاملة على أرض الواقع وأنطلقت في جميع محافظات الجمهورية مشروعات الإسكان الاجتماعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ويستفيد الجميع من هذه المنظومة وحقه في حياة كريمة مستقرة، وما زالت عجلة إنشاء وحدات الإسكان مستمرة لاستكمال مشروع الـ"مليون وحدة" في ضوء المشروعات الجارى تنفيذها والمناطق الجارى تطويرها.
تعافي 402 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.
تسجيل 1412 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة جديدة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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