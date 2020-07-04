برلماني: الدولة حققت إنجازا في ملف الإسكان الاجتماعي والعشوائيات

قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان: إن الدولة حققت إنجازا كبيرا في مشروع الإسكان الاجتماعي وشهد نهضة ونقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تشهدها الدولة من قبل، والذي وجه بسرعة البدء في إنشاء وحدات إسكان اجتماعى على مستوى الجمهورية لأنه يشعر بمعاناة المواطن.





وأضاف في بيان اليوم السبت، أنه الدولة، بالفعل نفذت خلال الـ6 سنوات الماضية ما يقرب من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي كاملة التشطيب والمرافق والخدمات لصالح شريحة كبيرة من محدودي الدخل والشباب والطبقات المتوسطة بسعر تكلفة الإنشاء وبدعم مباشر للمستفيد يتراوح ما بين 5 إلى 25 ألف جنيه، ويتم سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عامًا بفائدة مدعمة من البنك المركزي، بالإضافة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم تطوير 53 منطقة غير مخططة.





وتابع أن مشروع الإسكان الاجتماعي، ساهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة عن قطاع كبير من المواطنين، الأمر الذى يؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى إنحاز للطبقات الفقيرة والشباب ووضعهم على رأس اهتماماته ووجه بقوة وضع حد لمعاناة المواطنين وتوفير حياة كريمة وسكن صحى مناسب لهم بدعم من الدولة لمستحقي هذه الوحدات وتقديم حزمة من التسهيلات للمستحقين، مؤكدًا أن هذا المشروع حظى باهتمام القيادة السياسية من حيث متابعة التنفيذ والتشطيب والتسليم والمرافق والخدمات.





وذكر أن الإسكان الاجتماعي لم نكن نسمع عنه من قبل، ولكن بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأت عجلة التنمية الشاملة على أرض الواقع وأنطلقت في جميع محافظات الجمهورية مشروعات الإسكان الاجتماعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ويستفيد الجميع من هذه المنظومة وحقه في حياة كريمة مستقرة، وما زالت عجلة إنشاء وحدات الإسكان مستمرة لاستكمال مشروع الـ"مليون وحدة" في ضوء المشروعات الجارى تنفيذها والمناطق الجارى تطويرها.



