للجنسين.. تعرف على شروط التقديم لدفعة النيابة الإدارية الجديدة

كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، تفاصيل المسابقة الخاصة بتعيين معاون نيابة إدارية، موضحا أن الإعلان يخص خريجي دفعة 2017 من كليات الحقوق، والشرطة، والشريعة والقانون بالأزهر، والتقديم مفتوح للفتيات والشباب.





وأضاف "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أنه يشترط ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن جيد على الأقل، ويكون الحد الأقصى للمتقدم يكون 30 سنة في 28 يوليو الجاري، فضلا عن اجتياز الكشف الطبي.





وقال إن سحب الملفات سيبدأ في 7 يوليو وحتى يوم 28 من نفس الشهر، وسيكون سحب الملفات من المقر الرئيسي للنيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر، منوها بأنه مطلوب من كل متقدم لسحب ملف أن يصطحب معه أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة منها، وصورة المؤهل الدراسي.





وتابع أن تقديم الملفات سيكون وفقا لجدول زمني سيعلن عنه، وسيكون اعتبارا من 8 أغسطس ولمدة شهر، وكل جامعة سيكون لها موعد محدد لتسليم ملفات المتقدمين منها.





ووضعت الأمانة العامةْ على الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، شروط للمتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا:





1- ألا يقل تقديره التراكمي عن (جيد).





2- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 2872020 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.





3- أن تتوافر في المتقدم الاهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.





4- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة. واوضحت الأمانة أن سحب الملفات خلال الفترة من 772020 حتى 2872020 مقابل سداد مبلغ (400) اربعمائة جنيه وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة بالملف وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.





ويشترط لسحب ملف التقديم:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.





2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي على أن يقدم الاصل لدى تقديم الملف مستوفيًا.





3- موافقة جهة العمل بالنسبة للمتقدين من خريجي كلية الشرطة والمتقدمين من العاملين بأى جهات حكومية.



