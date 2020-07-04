بعد انضمامة لفريق عمل "النمس والإنس".. محمد جمعة مطلوب على جوجل

السبت 04/يوليه/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أحتل الفنان محمد جمعة، قائمة مؤشرات البحث العالمي "جوجل"، بعدما أعلن انضمامة لفيلم "النمس والإنس" كضيف شرف، خلال الساعات القليلة الماضية.


فيلم "النمس والإنس" تدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته مجموعة كبير من الفنانين منهم الفنان محمد هنيدي ومنة شلبي وشيكو وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وصابرين، والفيلم من إخراج شريف عرفة.


يذكر أن آخر أعمال محمد جمعة، مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته الفنان محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وروجينا.

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