إغلاق كافتريا في الدقهلية بسبب التزاحم وإعدام 500 كليو أغذية فاسدة (صور)

السبت 04/يوليه/2020 - 10:39 ص
المضبوطات
المضبوطات
محمد كشك
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمجابهة انتشار فيروس كورونا وفقا لقرارات الدولة.

وكلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، منال الغندور، السكرتير المساعد، بالإشراف على حملة للمرور على المحلات وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق.

وأوضحت السكرتير المساعد، أنه تم غلق كافتيريا بشارع الجمهورية؛ لإقامة حفل داخلها، ووجود تزاحم وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم وجود تباعد بين الرواد.

وتابعت أنه تم إعدام 500 كيلو أغذية بمطعم شهير بشارع الجمهورية، للتغير في الخواص الطلبيعية والرائحة، وتم التحفظ على كمية 100 كيلو مواد غذائية لمطعم شهير، وغلق مطعمين آخرين لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإغلاق مخزن مطعم أحد المراكب النيلية لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وبدوره أحال محافظ الدقهلية، المخالفات المتعلقة بالأغذية إلى النيابة العامة، ووجه بمتابعة تصرفات النيابة حيالها ووجه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال كافة المخالفات.

وأكد المتابعة المستمرة للتأكد من تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة وذلك بتنسيق رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع كافه الأجهزة التنفيذية المختصة والمتمثلة في قطاعات الصحة والطب البيطري والتموين وأقسام ومراكز الشرطة في نطاقها.

تعافي 402 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 402 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

تسجيل 1412 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة جديدة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1412 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 72711 حالة من ضمنهم 19690 حالة تم شفاؤها، و3201 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
إغلاق كافتريا في الدقهلية بسبب التزاحم وإعدام 500 كليو أغذية فاسدة (صور)
إغلاق كافتريا في الدقهلية بسبب التزاحم وإعدام 500 كليو أغذية فاسدة (صور)
إغلاق كافتريا في الدقهلية بسبب التزاحم وإعدام 500 كليو أغذية فاسدة (صور)
إغلاق كافتريا في الدقهلية بسبب التزاحم وإعدام 500 كليو أغذية فاسدة (صور)
إغلاق كافتريا في الدقهلية بسبب التزاحم وإعدام 500 كليو أغذية فاسدة (صور)
إغلاق كافتريا في الدقهلية بسبب التزاحم وإعدام 500 كليو أغذية فاسدة (صور)
إغلاق كافتريا في الدقهلية بسبب التزاحم وإعدام 500 كليو أغذية فاسدة (صور)
إغلاق كافتريا في الدقهلية بسبب التزاحم وإعدام 500 كليو أغذية فاسدة (صور)
إغلاق كافتريا في الدقهلية بسبب التزاحم وإعدام 500 كليو أغذية فاسدة (صور)
إغلاق كافتريا في الدقهلية بسبب التزاحم وإعدام 500 كليو أغذية فاسدة (صور)
إغلاق كافتريا في الدقهلية بسبب التزاحم وإعدام 500 كليو أغذية فاسدة (صور)
إغلاق كافتريا في الدقهلية بسبب التزاحم وإعدام 500 كليو أغذية فاسدة (صور)

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