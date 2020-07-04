إغلاق كافتريا في الدقهلية بسبب التزاحم وإعدام 500 كليو أغذية فاسدة (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمجابهة انتشار فيروس كورونا وفقا لقرارات الدولة.





وكلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، منال الغندور، السكرتير المساعد، بالإشراف على حملة للمرور على المحلات وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين بنطاق الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق.





وأوضحت السكرتير المساعد، أنه تم غلق كافتيريا بشارع الجمهورية؛ لإقامة حفل داخلها، ووجود تزاحم وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم وجود تباعد بين الرواد.





وتابعت أنه تم إعدام 500 كيلو أغذية بمطعم شهير بشارع الجمهورية، للتغير في الخواص الطلبيعية والرائحة، وتم التحفظ على كمية 100 كيلو مواد غذائية لمطعم شهير، وغلق مطعمين آخرين لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإغلاق مخزن مطعم أحد المراكب النيلية لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية.





وبدوره أحال محافظ الدقهلية، المخالفات المتعلقة بالأغذية إلى النيابة العامة، ووجه بمتابعة تصرفات النيابة حيالها ووجه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال كافة المخالفات.





وأكد المتابعة المستمرة للتأكد من تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة وذلك بتنسيق رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع كافه الأجهزة التنفيذية المختصة والمتمثلة في قطاعات الصحة والطب البيطري والتموين وأقسام ومراكز الشرطة في نطاقها.



