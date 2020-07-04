انطلاق تصوير مسلسل "لؤلؤ" لـ مي عمر في هذا الموعد

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تقوم شركة سينرجى حاليًا بإجراء التعاقدات الباقية مع أبطال مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، ومن المقرر انطلاق تصويره في شهر أغسطس المُقبل، ومن المُفترض عرضه فى بداية الموسم الشتوي المُقبل وتحديدًا في شهر يناير.



و تعمل مي عمر حاليًا على إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات وأغانى العمل خاصةً أنها تظهر خلال الأحداث في دور مطربة صعدت الى النجومية.



مسلسل "لؤلؤ" من تأليف زينب عزيز، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وينتمى لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة، ويُشارك في بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر.



والجدير بالذكر أن مي عمر خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.