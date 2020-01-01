بعد طرح أغنية "بياعة".. تامر عاشور مطلوب على جوجل

السبت 04/يوليه/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أحتل الفنان تامر عاشور، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بياعة"منذ ساعات قليلة ماضية.

أغنية "بياعة" من كلمات تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومن ألحان تامر عاشور، ومن توزيع خالد عز، وطرحها تامر، على القناة الرسمية لتركى آل شيخ، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت اغنية "بياعة" 100 ألف مشاهدة، بعد طرحها بساعات قليلة، على القناة السمية ل تركى، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


ويستعد تامر عاشور، لطرح باقي أغاني ألبومه الجديد، الذي طرح البوستر الرسمي له، على حسابه الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا قريبًا.

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